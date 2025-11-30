新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、KDDI株式会社とタッグを組み「お昼の時間帯にスッキリ楽しめる」をコンセプトにした新たな“ショートバラエティ番組企画”『ランチタイムバラエティ』を共同制作。その第３弾として、お笑い芸人の岡野陽一とお笑いコンビ・相席スタートの山添寛がMCを務める“他人のドッキリを見ながら「一味ウマい昼メシ」を食べる”番組『メシウマ〜COUNT DOWNドッキリ〜』を12月２日（火）お昼の12時