◇ジャパン・ウィンターリーグＥｉｓａ―Ｌｅｑｕｉｏｓ（３０日・コザしんきんスタジアム）巨人３選手が、参加しているジャパンウィンターリーグの「Ｅｉｓａ」（エイサー）チームの試合でスタメン出場する。先発は赤星優志投手で今リーグ２度目の登板となる。ジャパンウィンター・リーグは、ＮＰＢの若手選手だけでなく、台湾プロや社会人まで幅広い層が参加する。試合はＤＡＺＮで配信される予定となっている。【スタメン