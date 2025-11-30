ジャパンＣデーの朝イチに記録更新だ。３０日の東京１ＲでＪＲＡ最年長の柴田善臣騎手（５９）＝美浦・フリー＝が、５番人気ヒナノムサシに騎乗してＶ。好発進からスッと先手を奪い、そのまま押し切る内容に、「素直な馬でゲートの中も行儀良く、前回同様スタートが速くて自然とハナへ。直線は（後続が）来れば伸びてくれたし、思った以上に器が大きい」と相棒を評価した。前日に勝利した東京２Ｒ（アグネスクレスト）に続く連