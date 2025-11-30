子どもに無料や低額で食事を提供する「子ども食堂」が全国的に増える中、「令和の米騒動」や慢性的な人手不足で運営の厳しさは増している。京都府精華町内で毎週開かれている子ども食堂を訪ね、実情を聞いた。【写真】男性上司「セで始まってスで終わるものなーんだ？」バイト仲間女性の模範解答に「カッコ良すぎるだろ」「完璧な返し！」精華町祝園の東集会所。月曜と水曜の週2回、午後5時〜8時の間に子どもたちが自由にや