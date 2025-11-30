がんと診断された際、誰もが抱えてしまう不安や悩み。株式会社アデランス（東京都品川区）が実施した「男性のがん治療における外見変化」に関する意識調査によると、約3人に1人が「外見の変化（脱毛・肌質の変化など）」に不安を感じていることがわかりました。【グラフ】がんと診断された際に「不安・心配だったこと」を見る調査は、がんの罹患経験があり、がんの治療による脱毛の経験がある全国の30歳〜69歳の男性412人を対象と