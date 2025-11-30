1998年から10年以上、『婦人公論』の数々の連載で活躍したイラストレーターの阿部真理子さん。2010年、病気のためその才能を惜しまれながら51歳でこの世を去りました。亡くなって15年、彼女の作品世界に没入するような展覧会が開かれています。【写真】福島県郡山市出身の阿部さん。地元の三春張子の干支にペイントし、友人たちに贈るのが恒例だった* * * * * * *『婦人公論』でも活躍ユーモラスだけどちょっと毒のある人物や動物