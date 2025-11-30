「さわやかサワデ〜♪」のなつかしいCMソングでおなじみの、インテリアフレグランスブランド「Sawaday」の50周年記念イベントが、11月15日、東京・渋谷区で行われました。“香りと暮らし”がテーマのイベントは、女性を中心に大盛況。この記事では、イベントの紹介と「Sawaday」を展開する小林製薬の担当者にも話を聞きました。（取材・文：宇都古舞）【写真】2015年に登場！「Sawaday 香るSTICK」のロゴ* * * * * * *5種の香りを