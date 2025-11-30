私はホノカ。やっと引っ越した新居は段ボールの山。ショウタは手伝わないくせに文句ばかりです。夜になるとメルは落ち着かず夜泣きの嵐。隣でいびきをかくショウタに腹が立ちます。必死であやしますが泣き止まず、隣人からは壁ドンされてしまいました。パニックになる私とは対照的に、のんきに寝るショウタに怒りがこみ上げます。ショウタの身勝手な行動のせいで、メルも私もこんな目に遭っているというのに。この先どうなってしま