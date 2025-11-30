大相撲の元横綱・白鵬翔氏（40）が30日、天皇杯全日本相撲選手権大会を視察に東京・両国国技館を訪れた。国技館に姿を現すのは、6月に日本相撲協会を退職して以来初めて。史上最強横綱が、相撲の聖地に帰ってきた。天皇杯全日本相撲選手権大会は、トップレベルの社会人、大学生、高校生が出場してアマチュア日本一を決める最高峰の大会。「世界相撲プロジェクト」を打ち出してアマチュア相撲の国際的な普及・発展に力を入れて