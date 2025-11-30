２９日、広島市南区のマツダスタジアムで開催された「ＣａｒｐＬｅｇｅｎｄＧａｍｅ２０２５」（読売新聞社など後援）。被爆８０年、広島東洋カープ初優勝から５０年の節目に、歴代選手４５人とゲスト参加の読売巨人軍ＯＢ、中畑清さん（７１）、江川卓さん（７０）、高橋由伸さん（５０）が、平和への思いを伝えようと、２万７０００人以上の観衆に、はつらつとしたプレーを披露した。日米通算２００勝を達成した黒田博