ＤｅＮＡは今秋から相川亮二監督（４９）の下、新体制が発足した。同監督とタッグを組むのは、村田修一２軍監督（４４）だ。昨年オフ、１４年ぶりに古巣に復帰。かつてのベイスターズを知り、巨人、独立リーグ・栃木の３球団を渡り歩いてきた「男・村田」が、ファームを束ねる指揮官として、あるべき姿を語った。「じゃ、また嘉手納（来春の２軍キャンプ地）で」「違いますよ！」秋季練習の最終日。村田２軍監督と度会の和