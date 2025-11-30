元大阪市長で弁護士の橋下徹氏が３０日、フジテレビ系「日曜報道ＴＨＥＰＲＩＭＥ」で、高市早苗総理が就任１カ月で会食ゼロといわれていることに「高市さんのこのスタイル、本当に大賛成」と絶賛した。この日は高市総理の右腕と言われる片山さつき財務大臣が生出演。高市総理が就任１カ月で会食ゼロということで、周囲とのコミュニケーションは取れているのかということに、片山大臣は「今の所は会食がないから回っていま