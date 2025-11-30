麻雀の好調ぶりが、さらに美しさを倍増させているのか。「大和証券Mリーグ2025-26」11月28日の第2試合に出場したKONAMI麻雀格闘倶楽部・高宮まり（連盟）が攻撃的な麻雀を駆使して今期5勝目をゲット。試合後、勝利者インタビューに姿を見せると「マジで世界一可愛い」「なんか綺麗になってね？」と、ファンから絶賛を浴びた。【映像】色気アップのウェーブヘアに抜群スタイルの高宮高宮といえば、柔和な雰囲気と迫力ボディの持