お笑いトリオ・ロバートの馬場裕之が、11月30日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。「家で作ったら絶対に“褒められるパスタ”です♪ニンニク×バター×醤油＝旨さ爆発♪焦がしバターのガーリック醤油パスタ」と題した動画をアップした。【動画】家で作ったら絶対に“褒められるパスタ”レシピ概要欄では「今回は、作った僕も仰け反るぐらいおいしい「ガーリックパスタ」です。そらく”にんにくパスタ界の最高峰”だと思う