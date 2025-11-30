看護学生時代、数か月続く微熱と頬の発疹、強い倦怠感に悩まされていたTomoさん（仮称）。当初は風邪と診断されましたが、血液検査の結果、指定難病「全身性エリテマトーデス（SLE）」とシェーグレン症候群の合併が判明しました。告知に涙が止まらないTomoさんに、医師は「独りで泣かなくていい、僕たちが一緒に治していく」と力強く言葉をかけます。その言葉を胸に、薬の服用と生活管理を徹底し、病と向き合うTomoさ