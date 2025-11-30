偏頭痛は日常生活に大きな影響を及ぼす頭痛の一つです。脈打つような拍動性の痛みが特徴的で、吐き気や光過敏などの随伴症状を伴うことが少なくありません。痛みの現れ方や強さには個人差がありますが、典型的な症状を理解することで早期の対処につながります。ここでは偏頭痛の代表的な症状について詳しく解説していきます。 監修医師：石井 映幸（医師）【経歴】 帝京大学医学部を卒業。同脳神経外科教室に入局し、医学博士