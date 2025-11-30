Photo: 岡本玄介 温湿度の管理でインフル撃退だ。ここしばらくの間、乾燥が続いて日本ではインフルエンザが大流行しています。感染ってしまうととにかくツラいですし、とにかく予防が一番です。数字で見れば乾燥が分かる乾燥は目に見えませんが、温湿度計があれば可視化が可能。現在Amazonのブラックフライデーで、HATUSOKUのデジタル温湿度計が25％ディスカウントで750円とお買い得になって