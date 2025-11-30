ミネソタ・ティンバーウルブズ vs ボストン・セルティックス日付：2025年11月30日（日）開催地：ターゲット・センター（Minneapolis）最終スコア：ミネソタ・ティンバーウルブズ 119 - 115 ボストン・セルティックス NBAのミネソタ・ティンバーウルブズ対ボストン・セルティックスがターゲット・センター（Minneapolis）で行われた。 第1クォーターはボストン・セル