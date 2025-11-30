2025年11月28日、韓国・中央日報によると、歴代大統領の功過を尋ねるアンケート調査を実施した結果、最も肯定的に評価されたのは盧武鉉（ノ・ムヒョン）氏、最も否定的に評価されたのは尹錫悦（ユン・ソンニョル）氏だった。韓国ギャラップが今月25〜27日、全国の満18歳以上の有権者1000人を対象に李承晩（イ・スンマン）氏、朴正煕（パク・チョンヒ）氏、全斗煥（チョン・ドゥファン）氏、盧泰愚（ノ・テウ）氏、金泳三（キム・ヨ