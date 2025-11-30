フリーアナウンサーの森香澄（30）が30日までに自身のインスタグラムを更新。番組でのオフショットを披露した。「U-NEXT『芸人キャノンボール』」と書き出した森。9年ぶりにU-NEXT配信で復活するTBSの大型お笑いロケバラエティ「芸人キャノンボール」に出演することを伝えた。森はバスガイドのコスチュームに身をつつみ笑顔。「是非ご覧ください」と添えた。ファンからは「何着てもかわいいね」「魅力的です」「香澄ちゃん