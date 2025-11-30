1950年創業の老舗菓子店『お菓子のふじい』の冬季限定の人気商品『餅チョコ』が、お餅の食感をリニューアルして販売されています。 画像：株式会社ふじ井 毎年多くのファンに支持されている『餅チョコ』。柔らかいお餅の中に、濃厚チョコクリームとチョコチップが入った一口サイズの冬季限定スイーツです。 画像：株式会社ふじ井 今年は素材配合を見直し、お餅の部分がよりふわっと軽い、マシュマロのような