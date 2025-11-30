●今週のＲＥＩＴ高利回りランキング【ベスト45】 順位 コード銘柄 利回り 11/28終値 決算期 1ＩＮＶ6.37 66,80025/12 2ホテルレジＲ6.08 80,70025/11 3サムティＲ5.97117,10026/01 4いちごホテル5.92128,20026/01 5産業ファンド5.71150,90026/01 6タカラリート