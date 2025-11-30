松山市に本社がある明屋（はるや）書店は、今年７月から市内の中央通店で、四国初の２４時間営業を続ける。日中は有人、午後１０時から翌午前１０時まで無人で営業し、４か月で夜間を含めた売り上げが前年比１０％増加した。読書離れが進む中、いつでも本が購入できる機会を提供し、書店の生き残りを模索する。（宇仁菅玲香）「不便さは感じなかった。夜中に本が買えるのはありがたい」。午後１１時頃、初めて訪れたという５０