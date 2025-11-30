米軍要員との感謝祭の電話に臨むトランプ氏＝27日/Anna Rose Layden/Reutersフロリダ州パームビーチ（CNN）米国は29日もベネズエラに対して圧力をかけ続けた。トランプ大統領はSNS上で幅広い指示を出し、航空会社やパイロット、犯罪組織にベネズエラ領空を避けるよう警告している。トランプ氏はSNSのトゥルース・ソーシャルに、「ベネズエラ上空および周辺の空域は全面閉鎖されたものとみなしてほしい」と投稿した。トランプ政権は