128人が死亡している香港のマンション火災。JNNは発火直後に撮影されたマンション内部の写真を入手しました。【写真を見る】【独自】香港マンション火災発火直後のマンション内部写真入手建物内部で勢いよく燃えさかる炎。目の前はオレンジ色に染まり、その先は全くみえません。これは26日、発生直後に撮影されたマンション内部の写真です。エレベーター前から撮影したということで、このあとすぐに建物から逃げたということです