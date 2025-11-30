メジャー1年目を終えた菅野智之投手が29日、都内でトークショーを行い、「ビクビクしながらやっていた」と実力主義アメリカならではのエピソードを明かしました。菅野投手と言えば、その鋭いスライダーが日本では知られていましたが、メジャーでは2024年に多用していたスプリットを評価されていました。「アメリカの野球は一番いいのを投げ続けるというのに変わってきていて、配球が偏ってくる。最初は初対戦で抑えられていたけど