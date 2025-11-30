お正月グッズが充実しているダイソーで気になる商品を発見しました！なんと100均ではちょっと珍しい、陶器でできたあのアイテム。つやっとした質感と手作り感が可愛く、しっかり高見えします♡手のひらに乗るくらいの小ぶりなサイズ感で、さまざまな場所に飾りやすく、お正月気分を盛り上げてくれますよ！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：陶器鏡餅価格：￥330（税込）販売ショップ：ダイソーJANコード：458264240833