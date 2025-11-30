元プロレスラーでタレントの武藤敬司(62)が29日、自身のX(旧ツイッター)を更新。破損していた故・橋本真也さん(享年40)からもらった思い出の茶碗が、見事に修復されたことを報告した。 【写真】修復された金のサークルは「チャンピオンベルト」のような輝き 武藤は7月、涙目の絵文字とともに「橋本真也から結婚のお祝いに貰った、有田焼泰山のご飯茶碗がとうとう割れてしまった。。33年4カ月ずっとこの茶