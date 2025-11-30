ティッシュケースは、中身が少なくなってきたときが面倒…。ケースの奥まで手を突っ込む必要があるため、毎回手間に感じていました。そんな悩みを一発で解消してくれる凄いグッズをダイソーで発見！バネの力で残り少ないティッシュを押し上げ、取り出しやすくなる優れものです。快適すぎて、もう手放せなくなりました♡【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：底上げスプリングホルダー（2個）価格：￥110（税込）販売ショ