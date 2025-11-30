３０日をもって、長きにわたってばんえい競馬をけん引してきた藤本匠騎手と藤野俊一騎手が現役生活に幕を降ろします。私が厩務員になる前の小さいころから気にかけていただき、騎手になってからもアドバイスをしていただき、レジェンドでありながら、身近な存在でした。（藤本）匠さんは私が厩務員の時に担当していたサクラドリーマーの主戦として、勝利に導いていただいたのが思い出です。おふたりがレースでいなくなるのはとて