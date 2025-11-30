タレント・女優の来栖あつこがこのほど、スポーツ報知のインタビューに応じた。来年デビュー３０周年を迎える来栖は、タレント活動と並行し、結婚相談所「Ｗ」の代表、フリーランスのアパレルのＰＲという異なる顔を持ちながら活動中。自分の意思でキャリアを開拓してきた道のりや生き方について尋ねるとともに、現代の結婚事情についても尋ねた。（宮路美穂）ビジネスパーソンにとって、「自分らしく生きる」ためには「自分ら