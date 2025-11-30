テレビ朝日系「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」（日曜・前９時半）第４０話が３０日、放送された。この日から志田こはくが一河角乃（いちかわ・すみの）／ゴジュウユニコーン役で初出演した。開始早々登場し、一河の「潜入調査のために変えてもらったこの顔と声！」と両手で顔を触るシーンからスタート。主題歌の流れるオープニング映像も一新され、志田の名前、姿も確認できる。一河役は今森茉耶が務めてきたが、８日に２