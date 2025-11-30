全日空のエアバスA320-200＝2012年2月、関西国際空港全日空は30日、欧州航空機大手エアバスの主力小型機「A320」シリーズのソフトウエアで起きた不具合に伴う緊急の改修で、予定していた作業を同日朝までに終え、通常運航に戻ったと明らかにした。29日から続いた作業のため、欠航は全日空の国内線で29日に95便、30日に6便。合計で1万3730人に影響としている。全日空によると、30日の6便は午前中に羽田空港を発着する路線。改修