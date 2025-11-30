メディアの報道内容を批判する米ホワイトハウスのウェブサイト（共同）【ワシントン共同】米ホワイトハウスは28日、公式ウェブサイトの中に、トランプ政権に関する報道を「虚偽」「偏向」などと批判する新たなページを立ち上げた。「今週の問題メディア」「問題報道の恥の殿堂」などの項目を設けて報道機関と記者を名指しして記事に反論。メディアへの攻撃を激化させている。「問題報道の恥の殿堂」ではCNNテレビなど複数の報