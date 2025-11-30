岐阜県は２９日、岐阜市の長良川競技場でのＦＣ岐阜の試合中、ボールボーイをしていた男子中学生（１４）（愛知県内在住）の折り畳みパイプ椅子が破損、右手薬指先端を挟まれ、指の一部を断裂する事故が起きたと発表した。男子生徒はすぐに救急搬送された。事故を受け、県では、同種のパイプ椅子６６個の使用を中止した。今後、同競技場のある岐阜メモリアルセンター内の全ての備品を総点検する予定だという。