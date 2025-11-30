俳優の横浜流星が主演を務める、大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（毎週日曜後8：00NHK総合ほか）の第46回「曽我祭の変」が、30日に放送される。【写真あり】「分かりやすい！」新たな相関図を公開前回は、定信（井上祐貴）らに呼び出された蔦重（横浜流星）は、傀儡好きの大名への仇討ちに手を貸すよう言われる。芝居町に出向いた蔦重は、今年は役者が通りで総踊りをする「曽我祭」をやると聞き、役者の素の顔を