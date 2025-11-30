日本テレビの渡邉結衣アナウンサー（25）が29日に自身のインスタグラムを更新。一日警察署長を務めた際の写真を公開した。「11月24日、警視庁牛込警察署の一日警察署長を務めさせていただきました」「早稲田大学時代にお世話になった街にこうして戻ってくることができて嬉しかったですこれから年末に向けて忙しない時期になりますが、交通ルールを守って、皆さま安全にお過ごしください」「大好きなピンク色の花束も頂きました