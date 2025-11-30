フジテレビの宮司愛海アナウンサー（34）が29日に自身のインスタグラムを更新。愛猫とのツーショットを公開した。投稿された28日は大阪府でペットライフ事業を手がける会社が運営する「それがいいにゃ！委員会」が、2020年に制定した「猫と人の日」。「11／28、猫に感謝する日」「坂上どうぶつ王国を見ながら、うちの子も20歳まで長生きしてくれるようもっと大切にしようと思った日」と記し、メガネをかけラフな部屋着姿の宮司アナ