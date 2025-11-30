俳優小手伸也（51）が28日深夜、X（旧ツイッター）を更新。俳優広瀬アリス（30）に対して、冗談混じりに“クレーム”をつけた。12月19日より公開される映画「新解釈・幕末伝」で共演するふたり。小手は28日、「アリスぅが腰を落とした状態で手を広げて迫って来たから、マワシを取りに来たのかと思ったらハグだったの図」と広瀬とハグするツーショットをXで公開した。しかし、この仲むつまじい写真に思わぬ反響が寄せられたようだ。