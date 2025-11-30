「ミス・アース・ジャパン2017」「グラビアオブザイヤー2024」受賞のモデル斎藤恭代（29）が29日までに、自身のインスタグラムを更新。美しいシルエット動画を投稿した。高層階にある水場から眼下のビル群を見下ろした。白いビキニ水着姿で縁を歩きながら、ロングヘアをかき上げ、最後はバックショットを披露する芸術的な動画。ファンやフォロワーからも「息をのむ美しいシルエット」「女神のボディライン」「さすがのスタイル」「