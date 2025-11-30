タレント中川翔子（40）が29日、インスタグラムを更新。自身がデザインした巨大モニュメントの設置を報告した。中川は「ニュースです！」と書き出し、「鹿児島県南さつま市の野間池みなと広場わたしがデザインした5メートル以上あるタカエビのモニュメントが設置されました！」と報告。続けて「なんて名誉で光栄なことなのでしょう！キラキラピンク色にこだわり一年以上前から仕込んでました名産のタカエビを、ハート型にな