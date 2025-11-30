モデルでタレントのアンミカ（53）が30日までに自身のインスタグラムを更新。豪華メンバーとの集合写真を披露した。「先日、25周年を迎えたクリスタル・ケイちゃんのビルボードライブにATSUSHIくん、3時のヒロインの福田麻貴ちゃんと行って参りましたよ」と報告。4人での集合写真をアップした。「年末は毎年、クリスタル・ケイちゃんのライブに行かないと、年をおさおさめられません」として「世界を魅了した全米ツアーを終