女優の原菜乃華（22歳）が、11月29日に公開された「Google Pixel presents ANOTHER SKY」公式YouTubeチャンネルの動画に出演。海外に旅行した時、絶対にすることについて語った。原菜乃華が番組のゲストとして、まだ子役だった頃に出演した短編映画「Lieland」（2011年）のロケ地となった北海道を訪問。旅の必需品について聞かれ「カイロ！寒がりなのであったかグッズです」と答える。さらに海外に旅行した時、絶対にすることとし