ＮＨＫは、２０２７年春から始まる連続テレビ小説が、長野県諏訪市などが舞台となる「巡（まわ）るスワン」に決まったと発表した。長野県警の女性警察官を主人公としたストーリーで、１６年ぶりに県内が舞台となることから、各地で期待の声が上がっている。物語の舞台は諏訪市など諏訪湖周辺をイメージした架空の町「佐和市」。同市で生まれ育った主人公が「佐和署」の生活安全課に配属され、仕事を通じた日常などがコミカルに