きょう（30日）岡山県井原市で建物2棟を半焼する火事があり焼け跡から身元不明の1人の遺体が見つかっています。 警察によりますと午前4時半ごろ井原市高屋町で建物が燃えていると近所の人から119番通報がありました。火は約3時間後に消し止められましたが、建物1棟が半焼、隣接する建物1棟が半焼しました。焼け跡から身元不明の1人が遺体で見つかったということです。火元とみられる建物には70代の女性が住んでいて、火事の後連絡