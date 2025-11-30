水戸の歴史が動く瞬間は、刻一刻と近づいていた。勝てば無条件でJ１初昇格が決まるホームでの大分戦。２−０のスコアで迎えた85分、右サイドからの鋭いクロスを大崎航詩が力強いヘディングではね返すと、水戸サポーターの声援のボルテージが上がった。エアバトルを制する力は、森直樹監督からも折り紙付き。DFデルランを前線に据え、パワープレー色を強めた相手の放り込みをはね返す力は、体力的に厳しい時間帯を戦っていた