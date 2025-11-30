¤Ú¤¨¡¦RIHO¡ÊÊ¿À®¥Õ¥é¥ß¥ó¥´¡Ë¡¦°ðÅÄÈþµª¡Ê¹È¤·¤ç¤¦¤¬¡Ë¤Î3¿Í¤¬¡¢Â¾¿Í¤«¤é¸«¤¿¤éÃÏ¹ö¤Ç¤âËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡ÈËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤´Å¤¯¾Â¤Ã¤¿Îø°¦¡É¤ò¸ì¤ê¹ç¤¦Îø°¦¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡Ø»ä¤¬°¦¤·¤¿ÃÏ¹ö¡Ù¡£11·î27Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢39ºÐ½÷À­·Ý¿Í¤«¤éº£Ç¯¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Î»Å»ö¤ò¼­¤á¤¿ÍýÍ³¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¼õÀºÍñÅà·ë¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë·ëº§2Ç¯ÌÜ¤Î½÷À­¥¿¥ì¥ó¥Èº£²ó¤Ï¡¢Á°²ó¤ËÂ³¤¤¤Æ¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆËÜ²»¤òÏÃ¤·¤Æ¤â¤é¤¦