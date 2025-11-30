多彩な手工芸作品を集めた全国現代クラフト展の巡回展が29日と30日の2日間、徳島県阿波市で開かれ、多くの来場者でにぎわいました。全国現代クラフト展は、様々な手工芸作品をたくさんの人に見てもらおうと徳島現代クラフト協会が毎年、開いています。今回の巡回展では、全国より公募のあった中から上位入賞した作品70点が展示されました。最優秀にあたる文部科学大臣賞を受賞した「不死鳥」は、左官職人が使うコテを駆使して、鳳