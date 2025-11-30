「11月30日」。今日は何の日でしょう？答えは「年金の日」！厚生労働省が2014年に制定しました。なぜ11月30日なのかというと、「11（いい）30（みらい）」と読む語呂合わせから。良き未来を夢見ながら高齢期の生活設計に思いを巡らす日として、毎年各地で年金相談会や年金セミナーなどが実施されます。日本の公的年金制度を考えるきっかけに厚生労働省は「年金の日」を「国民お一人お一人、『ねんきんネット』等を活用しながら、高