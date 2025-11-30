元「アイドリング！！！」のメンバーでタレントの横山ルリカさん（34）が2025年11月21日、自身のインスタグラムを更新。白いミニスカートを着たモノトーンのゴルフウェア姿を披露した。「秋シーズンのゴルフは最高です」横山さんは、「空がとっても綺麗だった日」とつづり、ミニスカとニーハイのウェア姿やゴルフを楽しむ動画を投稿。サッカー解説者の中西哲生さん、元ブラインドサッカー日本代表監督の高田敏志さんとのゴルフを報